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32 минуты назад

Александр Розенбаум назвал домработницу своей любимой женщиной

Слово и Дело

Музыкант Александр Розенбаум рассказал о роли домработницы в его жизни. Артист признался в любви женщине.

Розенбаум назвал домработницу своей любимой женщиной
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Розенбаум состоит в официальных отношениях уже 47 лет. В браке у пары родилась дочь Анна. Певец неоднократно признавался, что безумно любит свою семью.

Однако у него есть еще женщина, к которой он испытывает теплые чувства. Ею оказалась домработница.

«Она не домработница, честно сказать. Она — моя любимая женщина, которая у меня трудится уже больше 30 лет», — высказался исполнитель в рамках шоу «Ты не поверишь!».

Ранее Розенбаум признался, что страдает от проблем с сосудами. При этом он вовсе не чувствует себя дряхлым в 71 год.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,
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