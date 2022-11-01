Розенбаум назвал домработницу своей любимой женщиной

Музыкант Александр Розенбаум рассказал о роли домработницы в его жизни. Артист признался в любви женщине.

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Розенбаум состоит в официальных отношениях уже 47 лет. В браке у пары родилась дочь Анна. Певец неоднократно признавался, что безумно любит свою семью.

Однако у него есть еще женщина, к которой он испытывает теплые чувства. Ею оказалась домработница.

«Она не домработница, честно сказать. Она — моя любимая женщина, которая у меня трудится уже больше 30 лет», — высказался исполнитель в рамках шоу «Ты не поверишь!».