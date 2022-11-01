Розенбаум назвал домработницу своей любимой женщиной

Музыкант Александр Розенбаум рассказал о роли домработницы в его жизни. Артист признался в любви женщине.
Розенбаум состоит в официальных отношениях уже 47 лет. В браке у пары родилась дочь Анна. Певец неоднократно признавался, что безумно любит свою семью.
Однако у него есть еще женщина, к которой он испытывает теплые чувства. Ею оказалась домработница.
«Она не домработница, честно сказать. Она — моя любимая женщина, которая у меня трудится уже больше 30 лет», — высказался исполнитель в рамках шоу «Ты не поверишь!».
Ранее Розенбаум признался, что страдает от проблем с сосудами. При этом он вовсе не чувствует себя дряхлым в 71 год.