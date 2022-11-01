Бородина объяснила поведение хейтеров

Российская телеведущая Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, знаменитость дала отпор критикующим ее внешность подписчикам, ответив в сторис на вопрос одного из них о том, не надоело ли ей добавлять к своим снимкам фотошоп.

«Я каждый день на ТВ! Кого мне надо обманывать. Если я вас так цепляю, значит, вы не удовлетворены своей внешностью», — заявила она.

При этом Бородина сопроводила публикацию фотографией, на которой, по ее словам, отсутствуют инструменты ретуши.

«На тему внешности меня сложно сломать мнением. Я вижу каждый день себя в зеркале, и, если что не так, я сама это увижу!» — добавила она.