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1 час назад

Бородина назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми

Lenta.ru

Российская телеведущая Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бородина объяснила поведение хейтеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, знаменитость дала отпор критикующим ее внешность подписчикам, ответив в сторис на вопрос одного из них о том, не надоело ли ей добавлять к своим снимкам фотошоп.

«Я каждый день на ТВ! Кого мне надо обманывать. Если я вас так цепляю, значит, вы не удовлетворены своей внешностью», — заявила она.

При этом Бородина сопроводила публикацию фотографией, на которой, по ее словам, отсутствуют инструменты ретуши.

«На тему внешности меня сложно сломать мнением. Я вижу каждый день себя в зеркале, и, если что не так, я сама это увижу!» — добавила она.

В августе популярная российская блогерша Лена Миро подняла на смех внешний вид телеведущей Ксении Бородиной. По мнению инфлюэнсерши, на груди у телезвезды большое количество пигментных пятен и морщин. Кроме того, автор материала обратила внимание на то, что на лице у знаменитости видны признаки старения, а именно птоз и сниженный тургор кожи.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Ксения Бородина,
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