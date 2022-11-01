В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
35 минут назад

Максим Фадеев принял таинство крещения в Петербурге

Газета.Ruиещё 1

Максим Фадеев официально принял православие. Об этом продюсер сообщил в своем Telegram-канале.

Продюсер Максим Фадеев принял таинство крещения в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шоумен прошел обряд крещения.

«Так получилось, что всю жизнь я прожил некрещеным. Недавно я осознанно принял это таинство в любимом Санкт-Петербурге. В узком кругу близких. Думаю, что сегодня всем нам, как никогда, нужны вера и Бог», — написал композитор в личном блоге.

Подписчики Фадеева положительно отреагировали на новость. Некоторые из них удивились, что композитор решил принять православие в 54 года и ранее не был крещенным.

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители