Продюсер Максим Фадеев принял таинство крещения в Петербурге

Максим Фадеев официально принял православие. Об этом продюсер сообщил в своем Telegram-канале.
Шоумен прошел обряд крещения.
«Так получилось, что всю жизнь я прожил некрещеным. Недавно я осознанно принял это таинство в любимом Санкт-Петербурге. В узком кругу близких. Думаю, что сегодня всем нам, как никогда, нужны вера и Бог», — написал композитор в личном блоге.
Подписчики Фадеева положительно отреагировали на новость. Некоторые из них удивились, что композитор решил принять православие в 54 года и ранее не был крещенным.