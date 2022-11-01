Продюсер Максим Фадеев принял таинство крещения в Петербурге

«Так получилось, что всю жизнь я прожил некрещеным. Недавно я осознанно принял это таинство в любимом Санкт-Петербурге. В узком кругу близких. Думаю, что сегодня всем нам, как никогда, нужны вера и Бог», — написал композитор в личном блоге.