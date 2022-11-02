Лоза рассказал об искусственности популярности Пугачевой

Известный российский музыкант Юрий Лоза выразил уверенность, что популярность поп-певицы Аллы Пугачевой в России создана искусственно. В беседе с журналистами артист прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, где Примадонна стала одной из самых любимых певиц у россиян в нынешнем году.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

Автор хита «На маленьком плоту» заметил, что 15 лет она не выступает, однако несмотря на это об артистке все говорят. Журналисты и пользователи социальных сетей обсуждают каждое действие Пугачевой, где и с кем она живет, заметил Лоза. Тем самым популярность Примадонны создавалась искусственно, цитирует его телеграм-канал «Абзац».

В настоящее время исполнительница находится в Израиле, куда она перебралась со своими детьми. Перед тем, как уехать из России, Пугачева назвала всех русских людей «рабами и холопами».