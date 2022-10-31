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17 минут назад

"Все равно отнимут ее замок": Максакова о ситуации с Пугачевой

Елена Прошина

Оперная певица Мария Максакова заявила, что одобряет позицию Пугачевой и ждёт от неё жестких заявлений. Она также считает, что Примадонну «ничего не держит в России». Об этом сообщает Starhit.

"Все равно отнимут ее замок": Максакова о ситуации с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максакова считает, что всё имущество Пугачёвой в России «всё равно отберут», поэтому Примадонне не следует держаться за недвижимость и близких в России.

«Ничего из имущества в РФ не стоит моих чувств, все остальное наживное. Все равно у Пугачевой отнимут ее замок. У нее могли бы открыться огромные горизонты для планирования», – сказала она.

Певица приводит в пример собственную историю – сейчас она проживает на Украине, так как от неё отказались родственники в России.

«Понимаю, что у нее эмоциональная привязанность ко всему этому. Я сама находилась в сложном положении, потому что у меня отбирала все моя семья, толкала к ошибочным решениям. К этому были подключены мои старшие дети-манкурты. Алла совершает ошибку дальнейшим молчанием» – заявила Максакова.

Ранее Максакова объяснила, кто именно испортил карьеру Волочковой.

Шоу-бизнес,Мария Максакова-Игенбергс,
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