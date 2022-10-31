Популярная певица Лариса Долина рассказала в своем Telegram-канале, что ей очень нравится манера ведения концертов музыканта Игоря Бутмана. Она пояснила, что иногда он доводит ее буквально «до колик».

Долина рассказала, что саксофонист Игорь Бутман очень хорошо ведет концерты, необычно объявляет участников.

«Иногда до коликов истерика! Остроумно, смешно и жутко весело», - уточнила певица.

Свои слова она сопроводила роликом, на кадрах которого стоит за кулисами и заразительно смеется. Кроме того, в ролике видны часть сцены, музыканты и улыбающийся Бутман.