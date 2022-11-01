Лобода оправдалась за пост о русском языке

«Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя семья. Я знаю украинский, я люблю украинский, но больше денег мне приносит русский, ничего личного», — цитирует пост, приписанный Лободе, News.ru.