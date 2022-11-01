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55 минут назад

Лобода оправдалась за пост о русском языке

Газета.Ruиещё 6

Украинская певица Светлана Лобода оправдалась за пост о русском языке, в котором она якобы отрекается от украинского.

До этого в СМИ распространился пост, в котором она объясняет, почему поет и говорит на русском языке.

«Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя семья. Я знаю украинский, я люблю украинский, но больше денег мне приносит русский, ничего личного», — цитирует пост, приписанный Лободе, News.ru.

Сейчас певица утверждает, что эти слова ей не принадлежат.

Лобода вышла на проукраинский митинг с 11-летней дочерью

«Новая проплаченная история! Никогда не публиковалась в моих соцсетях! Вседозволенность и безнаказанность», — заявила она.

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