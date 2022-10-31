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59 минут назад

Лобода вышла на проукраинский митинг с 11-летней дочерью

Елена Прошина

Певица Светлана Лобода вышла на митинг в поддержку Украины, который прошёл в Таллине. На демонстрацию певица отправилась вместе со своей 11-летней дочерью Евангелиной. Об этом Лобода написала в своём Telegram-канале.

«Таллин! С Евочкой на митинге в поддержку Украины», – написала она.

К сообщению Лобода прикрепила видео с митинга. На нём можно увидеть 11-летнюю Евангелину, которая топает ногами и хлопает в ладоши вместе с другими присутствующими. По словам певицы, её несовершеннолетняя дочь разделяет политическую позицию матери.

Ранее певица DERZY рассказала, как относится к сравнениям с Лободой. «Мы разные - и внешне, и в музыке. Я двигаюсь в своем направлении и ни на кого не ориентируюсь», – рассказала она.

Шоу-бизнес,Видео,Светлана Лобода,
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