Лобода вышла на проукраинский митинг с 11-летней дочерью

Певица Светлана Лобода вышла на митинг в поддержку Украины, который прошёл в Таллине. На демонстрацию певица отправилась вместе со своей 11-летней дочерью Евангелиной. Об этом Лобода написала в своём Telegram-канале.

«Таллин! С Евочкой на митинге в поддержку Украины», – написала она.

К сообщению Лобода прикрепила видео с митинга. На нём можно увидеть 11-летнюю Евангелину, которая топает ногами и хлопает в ладоши вместе с другими присутствующими. По словам певицы, её несовершеннолетняя дочь разделяет политическую позицию матери.