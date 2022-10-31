В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Лена Ленина перевернулась на машине: «Скорая приехала»

WomanHit.ru

Светская львица Лена Ленина перевернулась на автомобиле. Об этом звезда рассказала в своем блоге.

Лена Ленина перевернулась на машине
Фото: соцсетисоцсети

Ленина выложила видео, на котором показала поврежденную машину.

«Я жива-здорова, но очень много всяких мелочей. Эту мою машину нужно куда-то эвакуировать в гараж… Теперь еще и скорая приехала. Все волнуются так вокруг меня, все нормально!» — рассказала звезда, показывая свою руку в крови.

соцсети

Позже друг Лены, певец Прохор Шаляпин, рассказал о причине автоаварии. «На несколько секунд ее ослепило солнце, и она не вписалась в поворот серпантина приморской дороги Лазурного берега», — сообщил артист.

Шоу-бизнес,Лена Ленина,Прохор Шаляпин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители