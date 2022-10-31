Лена Ленина перевернулась на машине

«Я жива-здорова, но очень много всяких мелочей. Эту мою машину нужно куда-то эвакуировать в гараж… Теперь еще и скорая приехала. Все волнуются так вокруг меня, все нормально!» — рассказала звезда, показывая свою руку в крови.