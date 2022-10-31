Лена Ленина перевернулась на машине

Светская львица Лена Ленина перевернулась на автомобиле. Об этом звезда рассказала в своем блоге.
Ленина выложила видео, на котором показала поврежденную машину.
«Я жива-здорова, но очень много всяких мелочей. Эту мою машину нужно куда-то эвакуировать в гараж… Теперь еще и скорая приехала. Все волнуются так вокруг меня, все нормально!» — рассказала звезда, показывая свою руку в крови.
Позже друг Лены, певец Прохор Шаляпин, рассказал о причине автоаварии. «На несколько секунд ее ослепило солнце, и она не вписалась в поворот серпантина приморской дороги Лазурного берега», — сообщил артист.