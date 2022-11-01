В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
19 минут назад

Данилу Козловского заметили в компании бывшей супруги

WMJ.ruиещё 2

Актера Данилу Козловского заметили в компании бывшей супруги — актрисы Уршулы Магдалены Малки.

Данилу Козловского заметили в компании бывшей супруги
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Бывшие супруги Данила Козловский и Уршула Магдалена Малка попали в объективы журналистов во время прогулки по Патриаршим прудам в Москве.

«Вниманию общественности актер был не рад, и хоть в просьбе сделать с ним фото не отказал, но попросил не транслировать в социальные сети», — отметил инсайдер.

Напомним, Данила Козловский и Уршула Магдалена Малка познакомились в СПбГАТИ — они были однокурсниками и учились на факультете актерского искусства и режиссуры. В 2008 году влюбленные сыграли свадьбу, а в 2011-м расстались.

В 2015-м Данила Козловский начал встречаться с Ольгой Зуевой. В марте 2020-го на свет появилась их дочь, которую они назвали Одой Валентиной. Вскоре после рождения дочери пара рассталась.

В сентябре 2020-го в СМИ появились слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Пару заметили на отдыхе в Турции. Впоследствии Данила и Оксана несколько раз выходили в свет вместе, но свои отношения никак не комментировали.

Шоу-бизнес,Ольга Зуева,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители