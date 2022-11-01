Актера Данилу Козловского заметили в компании бывшей супруги — актрисы Уршулы Магдалены Малки.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Бывшие супруги Данила Козловский и Уршула Магдалена Малка попали в объективы журналистов во время прогулки по Патриаршим прудам в Москве.

«Вниманию общественности актер был не рад, и хоть в просьбе сделать с ним фото не отказал, но попросил не транслировать в социальные сети», — отметил инсайдер.

Напомним, Данила Козловский и Уршула Магдалена Малка познакомились в СПбГАТИ — они были однокурсниками и учились на факультете актерского искусства и режиссуры. В 2008 году влюбленные сыграли свадьбу, а в 2011-м расстались.

В 2015-м Данила Козловский начал встречаться с Ольгой Зуевой. В марте 2020-го на свет появилась их дочь, которую они назвали Одой Валентиной. Вскоре после рождения дочери пара рассталась.