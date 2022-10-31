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1 час назад

Митю Фомина привезли в салон красоты на носилках

Passion.ru

Певец Митя Фомин на концерте удивил окружающих необычной прической – артист остриг полголовы. Выяснилось, что исполнителя стригли в бессознательном состоянии – он был мертвецки пьян, в салон Фомина везли на носилках.

Митю Фомина привезли в салон красоты на носилках
Фото: Passion.ruPassion.ru

«После какой-то вечеринки, без сознания, разнузданный, полуголый, в разорванном белье… Меня в таком состоянии ввезли на носилках в салон красоты, где я обычно крашусь и стригусь», - рассказал музыкант.

Очнувшись, Фомин увидел наполовину лысую голову и окрашенные в синеватый оттенок волосы.

«Что вы со мной сотворили?» - отреагировал музыкант на кардинальные изменения.

Однако в ответ Фомин услышал, что его видят только в этом цвете.

Певец также признался, что был вдохновлен образом персонажа из фильма «Пятый элемент» и «много этого насмотрелся» в свое время. Так музыкант «неосознанно постепенно пришел» к тому, чтобы сменить имидж.

Шоу-бизнес,Митя Фомин,
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