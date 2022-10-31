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12 минут назад

Наталья Подольская объяснила неудачное выступление в "Ледниковом периоде" болезнью после критики Тарасовой

Газета.Ru

Певица Наталья Подольская ответила на критику тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на шоу «Ледниковый период». Этим она поделилась в социальных сетях.

Подольская объяснила неудачное выступление в "Ледниковом периоде"
Фото: соцсетисоцсети

Тарасова раскритиковала номер Подольской и фигуриста Дмитрия Соловьева под песню из фильма «Кабаре» и назвала его скучным. Певица отметила, что у нее самой есть претензии к своей технике исполнения, однако, по ее мнению, она и ее партнер по льду «смогли передать настроение».

По словам Подольской, у нее возникли проблемы со здоровьем, что также сказалось на качестве номера.

«Конечно ныть непринято, но это мой блог, поэтому… я в эту съемку сильно болела — желание было одно — лечь на лед и умереть, но мы не сдадимся никогда! Будем дальше стараться радовать вас красивыми номерами», — отметила артистка.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова показала «рабочие моменты» с мужем Ильей Авербухом на льду.

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