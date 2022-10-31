Подольская объяснила неудачное выступление в "Ледниковом периоде"

Певица Наталья Подольская ответила на критику тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на шоу «Ледниковый период». Этим она поделилась в социальных сетях.

Тарасова раскритиковала номер Подольской и фигуриста Дмитрия Соловьева под песню из фильма «Кабаре» и назвала его скучным. Певица отметила, что у нее самой есть претензии к своей технике исполнения, однако, по ее мнению, она и ее партнер по льду «смогли передать настроение».