Эстонская модель доказала отсутствие русских генов при помощи ДНК-теста

Эстонская модель и вице-миссис «Европа-2022» Анна Микконен заявила о том, что сделала генетический анализ, чтобы доказать, что в ней нет «ничего русского». Об этом она рассказала в эфире эстонского телеканала на русском языке, пишет «Лайф».

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По словам модели, ее поддержка киевского режима вызывает недоумение среди родственников в России, среди которых и ее родной отец.

«Довольно близкие люди, с которыми я общалась много лет, к которым ездила в гости, к которым я приезжала… Я их потеряла. Среди них и мой родной отец, и мои родные тетя и дядя», - рассказала Микконен.

Она отметила, что, чтобы доказать отцу, что в ней нет «ничего российского, русского», она даже сдала ДНК-тест.

«А он ответил: "Ну и что. Я все равно русский"», - констатировала девушка.

Ранее эстонский парламент объявил «российский режим» террористическим, а саму Россию - «государством-спонсором терроризма». Заявление парламента поддержали 88 депутатов, никто не проголосовал против и не воздержался.