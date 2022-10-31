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35 минут назад

Стали известны подробности последних дней жизни Жанны Фриске

Passion.ru

Сестра ЖанныНаталья Фриске рассказала журналистам грустные подробности последних дней жизни звезды.

Стали известны подробности последних дней жизни Жанны Фриске
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Жанна порою была очень вспыльчивой и могла взорваться даже при намеке о проблему, поэтому мы отгораживали певицу от слухов и сплетен как могли», – грустно комментирует Наталья.

По словам родственницы, Фриске до своей последней недели верила, что сможет одержать над недугом вверх и изо-всех сил сама старалась соблюдать спокойствие.

Однако несколько дней перед уходом «Блестящая» сдалась, поникла и совсем перестала узнавать родных и близких.

Напомним, что Жанна Фриске узнала о своей болезни сразу после родов. Ходят слухи, о сильнейших головных болях, которые мучали девушку еще летом 2012 года.

После дорогостоящих курсов терапии в Германии и Китае, Жанна продолжила борьбу с онкологией в российской столице. К сожалению, 15 июня 2015 года Фриске скончалась.

Певице было всего сорок лет.

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