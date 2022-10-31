Тимати обвинил партнеров по бургерным в махинациях

Российский рэп-исполнитель и предприниматель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) обвинил своих партнеров по сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger в махинациях и подал на них в суд, однако проиграл его. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По информации издания, в августе этого года рэпер обвинил руководителей своей же компании в сокрытии документов и прибыли, а также обратился в суд. Он заявил, что часть прибыли, полученной бургерными, работавшими по франшизе Black Star Burger, могла пройти «мимо него».

Музыкант потребовал от партнеров предоставить ежемесячные отчеты о полученном вознаграждении по договорам, а в случае невыполнения требований — взыскать по пять тысяч рублей за каждый день просрочки. Арбитражный суд Москвы не стал вставать на сторону артиста.

«Само по себе наличие корпоративного спора между участниками ООО не свидетельствует о недобросовестности общества в настоящем процессе. В связи с этим заявления участника о сокрытии обществом документации подлежат отклонению как не подтвержденные документально и основанные на ошибочном толковании правовых норм. Таким образом, суд приходит к выводу, что в удовлетворении исковых требований следует отказать», — заявили в решении суда.