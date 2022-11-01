Российская блогерша высмеяла жалобы Решетовой на отсутствие денег от Тимати

«Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану, расходы на ребенка. Если он с ним отдыхает, это он оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной, это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная, мы снимаем ее несколько лет», — рассказала она.