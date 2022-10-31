В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Канье Уэсту предрекли финансовый кризис

Lenta.ruиещё 1

Американскому рэпера Канье Уэсту предрекли финансовый кризис, с которым он может столкнуться через несколько месяцев. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственные источники.

Канье Уэсту предрекли финансовый кризис
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собеседники издания утверждают, что в настоящий момент у музыканта пять основных источников дохода, однако четыре из них в настоящее время находятся под угрозой из-за скандальных высказываний звезды. И хотя у Уэста имеется большой запас денег, у него может возникнуть трудности с заработком, поскольку многие компании разрывают с ним контракты, а его концерты отменяются.

Анонимный источник издания утверждает, что большая часть доходов Уэста была основана на сотрудничестве с Adidas. Теперь, когда эта сделка разорвана, исполнителю будет сложнее поддерживать привычный образ жизни.

Ранее музыкант выложил в соцсетях пост: «Все знают, что Black Lives Matter было аферой. Теперь она кончилась, не благодарите». Он также опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он. После этого исполнителя заблокировали в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фоне скандальных высказываний Уэста стало известно, что немецкий производитель одежды, обуви и товаров для спорта Adidas планирует прекратить сотрудничество с рэпером. Ранее работу с артистом прекратили бренды GAP и Balenciaga. 26 октября сообщалось, что Уэст лишился статуса миллиардера.

Шоу-бизнес,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители