Пресняков передал гонорар от сольного концерта военным

Эстрадный исполнитель Владимир Пресняков передал гонорар от сольного концерта в московском Crocus City Hall в поддержку военных, находящихся в зоне спецоперации. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Пресняков опубликовал видео, сделанное перед началом прошедшего 30 октября концерта.
«Наконец-то мы встретились, приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам», — заявил он.
Ранее актер и депутат Николай Бурляев поддержал идею отправлять агитбригады из российских артистов на спецоперацию России на Украине. По его мнению, артисты смогли бы поднять моральный дух военных.