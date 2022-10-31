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47 минут назад

Пресняков передал гонорар от сольного концерта военным

Газета.Ru

Эстрадный исполнитель Владимир Пресняков передал гонорар от сольного концерта в московском Crocus City Hall в поддержку военных, находящихся в зоне спецоперации. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пресняков передал гонорар от сольного концерта военным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пресняков опубликовал видео, сделанное перед началом прошедшего 30 октября концерта.

«Наконец-то мы встретились, приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам», — заявил он.

Ранее актер и депутат Николай Бурляев поддержал идею отправлять агитбригады из российских артистов на спецоперацию России на Украине. По его мнению, артисты смогли бы поднять моральный дух военных.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,Николай Бурляев,
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