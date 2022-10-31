Бородина назвала откровенные фото Мадонны "непринятием себя"

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале отреагировала на недавние откровенные фото Мадонны, которые артистка разместила в сети.
Звезда возмутилась, что в свои 64 года Мадонна показывает обнаженную грудь. Также Бородина раскритиковала певицу за увлечение пластическими операциями.
«Я все понимаю, барышня всегда была эпатажная. Но почему же такое непринятие себя, там от ее симпатичного лица не осталось и следа», — написала телеведущая в личном блоге.
Несколько дней назад Мадонна выложила снимки, на которых снялась топлес. Певица позировала, подняв обе руки, из одежды на ней были корсет и колготки в сетку. Единственное, что прикрывало ее грудь, — это волосы и эмодзи.