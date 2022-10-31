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56 минут назад

Бородина назвала откровенные фото Мадонны "непринятием себя"

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале отреагировала на недавние откровенные фото Мадонны, которые артистка разместила в сети.

Бородина назвала откровенные фото Мадонны "непринятием себя"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда возмутилась, что в свои 64 года Мадонна показывает обнаженную грудь. Также Бородина раскритиковала певицу за увлечение пластическими операциями.

«Я все понимаю, барышня всегда была эпатажная. Но почему же такое непринятие себя, там от ее симпатичного лица не осталось и следа», — написала телеведущая в личном блоге.

Несколько дней назад Мадонна выложила снимки, на которых снялась топлес. Певица позировала, подняв обе руки, из одежды на ней были корсет и колготки в сетку. Единственное, что прикрывало ее грудь, — это волосы и эмодзи.

Шоу-бизнес,Мадонна,Ксения Бородина,
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