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44 минуты назад

Киркоров обругал журналистку, заподозрившую его в воровстве

Газета.Ruиещё 2

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров обругал журналистку, заподозрившую его в воровстве. Об этом сообщает Life.ru.

Киркоров обругал заподозрившую его в воровстве журналистку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После концерта «Звезды — с любовью!» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге журналистка спросила его об увлечениях. «Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?» — задала вопрос девушка. «Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы», — признался Киркоров. «Тырите?» — уточнила корреспондент, еще раз повторив это слово переспросившему ее певцу. «Пошла ты в жопу!» — отрезал Киркоров и скрылся.

Ранее подруга Киркорова Мила Романиди назвала причину его одиночества.

«Захочет Филипп — женится! А почему Саша Серов не женится? Потому что не встретил свою любовь. Всему свое время», — говорит Романиди.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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