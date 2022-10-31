Киркоров обругал заподозрившую его в воровстве журналистку

После концерта «Звезды — с любовью!» в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге журналистка спросила его об увлечениях. «Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция, может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?» — задала вопрос девушка. «Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы», — признался Киркоров. «Тырите?» — уточнила корреспондент, еще раз повторив это слово переспросившему ее певцу. «Пошла ты в жопу!» — отрезал Киркоров и скрылся.