Солисты группы "На-На": Алибасов "находится в надежных руках"

Участники музыкального коллектива «На-На» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали о самочувствии продюсера группы Бари Алибасова. их слова цитирует Prozvezd.info.
«Бари находится в надежных руках. Ему организован хороший уход. Он много гуляет», — рассказал Политов. Жеребкин добавил, что сейчас участники коллектива не часто видятся с Алибасовым, однако находятся с ним на связи.
Они призвали поклонников не беспокоиться за здоровье продюсера.
По словам артистов, Алибасов наладил отношения с бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он не видится с экс-возлюбленной, однако часто говорит с ней по телефону, как объяснили участники «На-На».
Ранее помощница Бари Алибасова сообщила об ухудшении здоровья артиста. По ее словам, композитор заболел.