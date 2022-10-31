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1 час назад

Солисты группы "На-На" заявили, что Бари Алибасов "находится в надежных руках"

Газета.Ru

Участники музыкального коллектива «На-На» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали о самочувствии продюсера группы Бари Алибасова. их слова цитирует Prozvezd.info.

Солисты группы "На-На": Алибасов "находится в надежных руках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бари находится в надежных руках. Ему организован хороший уход. Он много гуляет», — рассказал Политов. Жеребкин добавил, что сейчас участники коллектива не часто видятся с Алибасовым, однако находятся с ним на связи.

Они призвали поклонников не беспокоиться за здоровье продюсера.

По словам артистов, Алибасов наладил отношения с бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он не видится с экс-возлюбленной, однако часто говорит с ней по телефону, как объяснили участники «На-На».

Ранее помощница Бари Алибасова сообщила об ухудшении здоровья артиста. По ее словам, композитор заболел.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,Вячеслав Жеребкин,Бари Алибасов,
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