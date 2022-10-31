Решетова оправдалась за роскошные подарки

«Что плохого в том, что я принимаю подарки и ухаживания от человека, с которым я нахожусь в отношениях? Это криминал? Telegram-каналы воспевают "Героинь Tatler", у которых те же самые богатые мужья и покровители. Почему одна содержанка, а другая — "Героиня Tatler"?» — заявила она, не раскрыв при этом имени возлюбленного.