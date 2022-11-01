В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
21 минуту назад

Кушанашвили раскритиковал Собчак, уехавшую из России без сына

Газета.Ruиещё 1

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе на YouTube «Каково?!» раскритиковал Ксению Собчак, покинувшую Россию.

Кушанашвили раскритиковал Собчак, уехавшую из России без сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогер заявил, что журналистке сходили с рук практически любые действия, однако она перестала быть неуязвимой. Также он осудил Собчак за то, что она оставила в России сына Платона, которого родила от Максима Виторгана.

«Собчак была неприкасаемой, а стала жалкой! И как же она оставила ребенка? Видно, что Ксения в объятиях животного страха», — высказался Кушанашвили.

Несколько дней назад Ксения Собчак покинула Россию и уехала в Латвию. Сообщалось, что журналистка может проходить подозреваемой по делу о вымогательстве крупной суммы у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Шоу-бизнес,Сергей Чемезов,Максим Виторган,Ксения Собчак,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители