Кушанашвили раскритиковал Собчак, уехавшую из России без сына

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе на YouTube «Каково?!» раскритиковал Ксению Собчак, покинувшую Россию.
Блогер заявил, что журналистке сходили с рук практически любые действия, однако она перестала быть неуязвимой. Также он осудил Собчак за то, что она оставила в России сына Платона, которого родила от Максима Виторгана.
«Собчак была неприкасаемой, а стала жалкой! И как же она оставила ребенка? Видно, что Ксения в объятиях животного страха», — высказался Кушанашвили.
Несколько дней назад Ксения Собчак покинула Россию и уехала в Латвию. Сообщалось, что журналистка может проходить подозреваемой по делу о вымогательстве крупной суммы у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.