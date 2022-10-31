Цискаридзе рассказал о нежелании Большого театра упоминать его имя

Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал о недовольстве тем фактом, что его имя стараются не упоминать в Большом театре.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

При этом он напомнил, что посвятил учреждению более 20 лет своей жизни.

По его словам, руководители театра прикладывают максимум усилий, чтобы его фамилия даже не появлялась на сайте Большого.

— Там, где ты был 21 год главным танцовщиком… Все эти правительственные спектакли, государственные премии связаны конкретно с твоим именем, не с каким-то другим…, — поделился танцор в эфире программы «Однажды…» на телеканале НТВ.

Актер Станислав Садальский в последнее время часто высказывается в адрес нового ведущего шоу «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе. По его словам, артист балета является причиной низких рейтингов телепрограммы, так как ведет ее очень плохо. В свою очередь Цискаридзе не стал молчать и прокомментировал выходки актера.