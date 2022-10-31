Аллу Пугачеву и других уехавших артистов могут лишить российского гражданства

Артистов, уехавших из России после начала СВО, могут лишить гражданства РФ. Об этом пишет «ProЗвезд» со ссылкой на источник в Минкульте.

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«Сообщается, что их могут лишить званий «народных и заслуженных», а также оставить без российского гражданства», – пишет «ProЗвезд».

Инициативу поддержал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он считает, что нужно лишить гражданства артистов, которые «хамят России». Запашный предрек артистам, решившим построить карьеру за границей, крах. Он считает, что там российские певцы и актеры никому не нужны.