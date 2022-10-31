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18 минут назад

Аллу Пугачеву и других уехавших артистов могут лишить гражданства РФ

РИА "ФедералПресс"

Артистов, уехавших из России после начала СВО, могут лишить гражданства РФ. Об этом пишет «ProЗвезд» со ссылкой на источник в Минкульте.

Аллу Пугачеву и других уехавших артистов могут лишить российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сообщается, что их могут лишить званий «народных и заслуженных», а также оставить без российского гражданства», – пишет «ProЗвезд».

В перечень «лишенцев» попала Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Семен Слепаков и другие.

Инициативу поддержал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он считает, что нужно лишить гражданства артистов, которые «хамят России». Запашный предрек артистам, решившим построить карьеру за границей, крах. Он считает, что там российские певцы и актеры никому не нужны.

Ранее «ФедералПресс» писал, что однажды президент Владимир Путин поставил Примадонну на место, запретив на личном автомобиле въезжать в Кремль.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Эдгард Запашный,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,Владимир Путин,
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