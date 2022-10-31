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1 час назад

Появились подробности болезни Жанны Фриске

Елена Прошина

Согласно слухам, диагноз «рак мозга» певице Жанне Фриске поставили еще во время беременности, сообщает «Киноафиша».

Появились подробности болезни Жанны Фриске
Фото: ТАССТАСС

Тогда артистка отказалась от лечения, чтобы не навредить ребенку. К услугам медиков она прибегла только после родов, когда начались сильные головные боли. Лечение артистка проходила в США, деньги на лекарства помогали собирать, в том числе ее поклонники.

В 2014 году казалось, что певице стало лучше – вместе с семьей она поехала в Юрмалу. Однако в итоге лечение не дало должных результатов. Певица скончалась в 2015 году, ее сын Платон растет без матери.

Ранее «Русфонд» собрал деньги на лечение певицы, однако после ее смерти 21 млн рублей пропал. В результате организация обратилась с иском в суд, ответчиками в равной степени стали мать, отец и сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Суд обязал вернуть фонду недостающую сумму.

Сестра певицы Наталья ранее обвинила гражданского супруга Фриске Шепелева в присвоении денег со счетов исполнительницы.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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