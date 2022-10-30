Погребняк удивлена побегом Собчак из России

«Меня смущают акценты, расставленные Ксенией. СМИ пишут, что она не находится в статусе подозреваемой, но почему она уехала, если не причастна? Надо было остаться и помогать своим сотрудникам, а может и не надо помогать, если за ее спиной творили беззаконие».