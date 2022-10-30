Погребняк удивлена побегом Собчак из России

Мария Погребняк прокомментировала обращение Собчак из-за рубежа, где скандальная журналистка жаловалась на травлю и отсутствие сочувствия.
Мария считает, что Ксения по-своему вывернула ситуацию, о чем и написала в Телеграм-канале.
«Меня смущают акценты, расставленные Ксенией. СМИ пишут, что она не находится в статусе подозреваемой, но почему она уехала, если не причастна? Надо было остаться и помогать своим сотрудникам, а может и не надо помогать, если за ее спиной творили беззаконие».
Погребняк поддержала Тимати, который ранее отреагировал на публикацию Ксении.
«Ксения Собчак опубликовала пост, в котором говорит о травле и лжи. Тут же ей ответил Тимати. Он считает, что отношение к Ксении ровно такое же, как и у нее ко всем. Сложно не согласиться», - подчеркнула Мария.
Ранее актер Оскар Кучера поделился мнением о действиях Ксении Собчак.
«Нет, Ксюша, в беду ты попала, когда легла в гроб на свадьбе, наплевав на культуру и традиции пусть не своего народа, но народа страны, в которой живешь и зарабатываешь, а может и раньше», — уверен телеведущий.