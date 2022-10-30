Джигурда высказался об артистах - эмигрантах

Никита Джигурда долго не комментировал массовую эмиграцию представителей российского шоу-бизнеса за рубеж. Но, накануне, в разговоре с журналистами АИФ, шоумен все же высказался на эту тему. По его словам, ситуацию можно считать очищением считать очищением.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В том, что некоторая часть людей покинула Россию, я вижу очищение», — заявил он.

С точки зрения Джигурды, большинство из них просто заблудшие.

«Среди них есть глупцы и подлецы, а есть очень много заблудших. Люди имеют право на заблуждение. Тем более, когда 95% мировых СМИ распространяют фейки. Именно поэтому я противник «охоты на ведьм», - отмечает артист.

Критиковать их не стоит, «потому что они сами себя приговорили, сами от себя отсекли огромную часть людей, которые любили их творчество, приносили им деньги, возвели на пьедестал».

«Страдают ли от этого те, кто уехал? Конечно», резюмировал шоумен.

Джигурда уверен, что практически все эмигранты приняли решение об отъезде в страхе потерять материальные блага.