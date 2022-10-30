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1 час назад

Семенович рассказала, какой у нее размер груди

Ирина Лебедева

Анна Семенович сейчас отдыхает в Турции, и, пользуясь передышкой, активно общается со своими поклонниками. Певица в микроблоге отвечала на вопросы фолловеров, как обычно, те не обошли вниманием пышный бюст звезды.

Семенович рассказала, какой у нее размер груди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анна сообщила, что, хотя большая грудь и создает ей дискомфорт, все равно она ей гордится.

«Это проблемы со спиной, это некоторые неудобства. Но вообще — это красиво, честно! Знаете, видимо, я буду с гордостью носить свой восьмой размер груди и радовать вас этим, а третий носите сами», - заявила она.

Семенович признается, что из-за фигуры люди не сразу замечают другие ее достоинства, однако она любит себя такой, какая есть. Ранее она хотела уменьшить грудь хирургическим путем, но это оказалось бесполезным, - пишет издание super.ru.

«Я же уже пыталась сделать операцию по уменьшению, но как говорится, против лома нет приема», — объясняет Анна.

Это генетическое: бабушка и тетя Семенович также «носят» солидные бюсты.

Ранее Семенович рассказала, как определить достойных мужчин.

«Надо смотреть на их поступки», — сказала звезда..

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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