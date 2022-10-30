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51 минуту назад

Слепакову припомнили насмешки над Бузовой

Ирина Лебедева

Семен Слепаков несколько лет назад выступал с песней про Ольгу Бузову. Он сравнивал поющую телеведущую с «дешевой проституткой», высмеивал ее внешность и интеллект. Но прошло время, и, в связи с началом спецоперации на Украине, стало понятно, кто есть кто.

Слепакову припомнили насмешки над Бузовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Слепаков предпочел покинуть Россию. Юморист обосновался в Израиле, где выступает с критикой нашей страны, однако его ценник за концерты уменьшился минимум в два раза, - пишет портал slovodel.

Его коллега, сатирик Иван Кондаков в Телеграм-канале заметил, что песня оказалась пророчеством наоборот.

«Прошло пять лет, и в итоге дешёвой проституткой оказался сам Сема, а Бузова оказалась адекватной. Забавно», - сообщил юморист.

Ольга Бузова же сумела завоевать уважение россиян, отправившись на Донбасс в качестве волонтера.

По поводу нынешних композиций Семена высказался Вячеслав Манучаров, который обвинил Семена в том, что он долгие годы брал деньги у государства и получал огромные зарплаты на телеканале ТНТ.

По словам Манучарова, Семен в год зарабатывал до 120 миллионов на канале. Кроме того, он получил 200 миллионов на реализацию своего проекта, который так и не вышел.

Шоу-бизнес,Иван Кондаков,Семен Слепаков,Вячеслав Манучаров,Ольга Бузова,
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