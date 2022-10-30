Слепакову припомнили насмешки над Бузовой

Семен Слепаков несколько лет назад выступал с песней про Ольгу Бузову. Он сравнивал поющую телеведущую с «дешевой проституткой», высмеивал ее внешность и интеллект. Но прошло время, и, в связи с началом спецоперации на Украине, стало понятно, кто есть кто.
Слепаков предпочел покинуть Россию. Юморист обосновался в Израиле, где выступает с критикой нашей страны, однако его ценник за концерты уменьшился минимум в два раза, - пишет портал slovodel.
Его коллега, сатирик Иван Кондаков в Телеграм-канале заметил, что песня оказалась пророчеством наоборот.
«Прошло пять лет, и в итоге дешёвой проституткой оказался сам Сема, а Бузова оказалась адекватной. Забавно», - сообщил юморист.
Ольга Бузова же сумела завоевать уважение россиян, отправившись на Донбасс в качестве волонтера.
По поводу нынешних композиций Семена высказался Вячеслав Манучаров, который обвинил Семена в том, что он долгие годы брал деньги у государства и получал огромные зарплаты на телеканале ТНТ.
По словам Манучарова, Семен в год зарабатывал до 120 миллионов на канале. Кроме того, он получил 200 миллионов на реализацию своего проекта, который так и не вышел.