Лепс заговорил об уходе со сцены

Как пишет «Московский Комсомолец», Лепс сказал, что при наличии другого источника заработка уже бы перестал выступать. И не потому, что ему надоели разъезды по всей стране, а потому, что, по его мнению, публика уже от него устала. Правда, на чем это мнение основано, артист не уточнил.