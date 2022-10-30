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29 минут назад

Лепс заговорил об уходе со сцены

Ирина Лебедева

После концерта, посвященного 80-летию Муслима Магомаева, российский певец Григорий Лепс сообщил, что готов уйти со сцены.

Лепс заговорил об уходе со сцены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет «Московский Комсомолец», Лепс сказал, что при наличии другого источника заработка уже бы перестал выступать. И не потому, что ему надоели разъезды по всей стране, а потому, что, по его мнению, публика уже от него устала. Правда, на чем это мнение основано, артист не уточнил.

«Я думаю, что я сам больше и больше надоедаю людям. Без меня будет кому петь. Есть молодые ребята, довольно перспективные, очень мотивированные, голосистые. А наше дело старческое!» – сказал Лепс.

Российский певец Григорий Лепс признался, что главной наградой для него за выступления в республиках Донбасса является радость людей. После начала спецоперации России по защите республик Донбасса исполнитель хита «Я счастливый» не раз ездил выступать перед жителями Донецкой и Луганской народных республик. При этом, по словам самого Лепса, делает он это не ради денег.

«Мы работаем для людей, которые живут "на грани". Если они довольны — то для меня это самая высокая награда».

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