Бузова объяснила решение о поездке в Донбасс

Стало известно, почему телеведущая и певица Ольга Бузова решила участвовать в гуманитарной миссии в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.
«Сегодня мы приехали оказать гуманитарную помощь вместе со «Здоровым отечеством» и ОНФ… Недавно приняла для себя решение, что я не могу оставаться в стороне, потому что их поступки откликаются в моем сердце», — сказала Бузова.
Телеведущая отметила, что удалось доставить несколько грузовиков с помощью. Они привезли местному населению продукты, медикаменты и теплые вещи.
По словам Бузовой, она видела, «как радовались детишки, когда видели меня».
«Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребенка должно быть детство, ведь его не вернуть», — сказала певица.
Всего в Донбасс отправились 12 фур с продуктами, медикаментами, зимней одеждой для детей и теплыми вещами. Помощь предназначена разным районам Донбасса.
Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей похвалили и поблагодарили Бузову за гуманитарную поездку в нуждающиеся российские регионы.