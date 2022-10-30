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36 минут назад

Бузова объяснила решение о поездке в Донбасс

Майк Габриелян

Стало известно, почему телеведущая и певица Ольга Бузова решила участвовать в гуманитарной миссии в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.

Бузова объяснила решение о поездке в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы приехали оказать гуманитарную помощь вместе со «Здоровым отечеством» и ОНФ… Недавно приняла для себя решение, что я не могу оставаться в стороне, потому что их поступки откликаются в моем сердце», — сказала Бузова.

Телеведущая отметила, что удалось доставить несколько грузовиков с помощью. Они привезли местному населению продукты, медикаменты и теплые вещи.

По словам Бузовой, она видела, «как радовались детишки, когда видели меня».

«Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребенка должно быть детство, ведь его не вернуть», — сказала певица.

Всего в Донбасс отправились 12 фур с продуктами, медикаментами, зимней одеждой для детей и теплыми вещами. Помощь предназначена разным районам Донбасса.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей похвалили и поблагодарили Бузову за гуманитарную поездку в нуждающиеся российские регионы.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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