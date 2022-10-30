В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Захаровой не дали выступить на юбилее Ленкома

Ирина Лебедева

Накануне театр «Ленком» отмечал 95-летие. На юбилейном вечере артисты представляли отрывки из спектаклей Марка Захарова, имя которого неразрывно связано с учреждение культуры. Марк Анатольевич служил художественным руководителем и главным режиссером с театра с 1973 по 2019 год.

Захаровой не дали выступить на юбилее Ленкома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь Захарова, Александра Марковна, с новым руководством «Ленкома» серьезно конфликтует. Видимо, по этой причине ей не нашлось места на сцене в праздничный день, а также ее обошли при вручении юбилейной монеты с портретом звездного отца.

Как пишет СтарХит, в коллективе многие поддерживают Александру, несмотря на давление со стороны руководства.

Александра Марковна считает, что ее отец никогда бы не допустил подобного.

«Не простил бы. Я не понимаю. Все, что сегодня было я воспринимаю с тоской, болью и… с сочувствием», — призналась она журналистам после торжественного мероприятия.

Александра Захарова считает, что именно ей принадлежат авторские права на все спектакли, которые ставил на сцене «Ленкома» ее знаменитый отец. Но суд встал на сторону театра.

Шоу-бизнес,Александра Захарова,Марк Захаров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители