Захаровой не дали выступить на юбилее Ленкома

Накануне театр «Ленком» отмечал 95-летие. На юбилейном вечере артисты представляли отрывки из спектаклей Марка Захарова, имя которого неразрывно связано с учреждение культуры. Марк Анатольевич служил художественным руководителем и главным режиссером с театра с 1973 по 2019 год.
Дочь Захарова, Александра Марковна, с новым руководством «Ленкома» серьезно конфликтует. Видимо, по этой причине ей не нашлось места на сцене в праздничный день, а также ее обошли при вручении юбилейной монеты с портретом звездного отца.
Как пишет СтарХит, в коллективе многие поддерживают Александру, несмотря на давление со стороны руководства.
Александра Марковна считает, что ее отец никогда бы не допустил подобного.
«Не простил бы. Я не понимаю. Все, что сегодня было я воспринимаю с тоской, болью и… с сочувствием», — призналась она журналистам после торжественного мероприятия.
Александра Захарова считает, что именно ей принадлежат авторские права на все спектакли, которые ставил на сцене «Ленкома» ее знаменитый отец. Но суд встал на сторону театра.