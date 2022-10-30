Захаровой не дали выступить на юбилее Ленкома

Накануне театр «Ленком» отмечал 95-летие. На юбилейном вечере артисты представляли отрывки из спектаклей Марка Захарова, имя которого неразрывно связано с учреждение культуры. Марк Анатольевич служил художественным руководителем и главным режиссером с театра с 1973 по 2019 год.

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Дочь Захарова, Александра Марковна, с новым руководством «Ленкома» серьезно конфликтует. Видимо, по этой причине ей не нашлось места на сцене в праздничный день, а также ее обошли при вручении юбилейной монеты с портретом звездного отца.

Как пишет СтарХит, в коллективе многие поддерживают Александру, несмотря на давление со стороны руководства.

Александра Марковна считает, что ее отец никогда бы не допустил подобного.

«Не простил бы. Я не понимаю. Все, что сегодня было я воспринимаю с тоской, болью и… с сочувствием», — призналась она журналистам после торжественного мероприятия.