«Ксения, держись!»: Литвинова выступила в поддержку Собчак

Ксения Собчак, практически в одночасье покинувшая Россию на фоне уголовного дела, которое возбудили в отношении коммерческого директора ее медиахолдинга Кирилла Суханова, стала жертвой хейтеров. Напомним, Суханова подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
На скандальную журналистку обрушился настоящий шторм критики, что оказалось для нее полной неожиданностью. Но есть и голоса в поддержку.
Так, актриса и режиссер Рената Литвинова возмущена скандалом вокруг Собчак. Она публично поддержала Ксению, - пишет ФАН.
«Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — написала Рената в Телеграм-канале.
Сама Литвинова перебралась за рубеж еще в начале года. Актриса живет во Франции, там у нее квартира в собственности.
Собчак возмущается, что ее начали «травить» после отъезда и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников.
«Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — пишет телеведущая.