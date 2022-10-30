«Ксения, держись!»: Литвинова выступила в поддержку Собчак

Ксения Собчак, практически в одночасье покинувшая Россию на фоне уголовного дела, которое возбудили в отношении коммерческого директора ее медиахолдинга Кирилла Суханова, стала жертвой хейтеров. Напомним, Суханова подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

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На скандальную журналистку обрушился настоящий шторм критики, что оказалось для нее полной неожиданностью. Но есть и голоса в поддержку.

Так, актриса и режиссер Рената Литвинова возмущена скандалом вокруг Собчак. Она публично поддержала Ксению, - пишет ФАН.

«Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — написала Рената в Телеграм-канале.

Сама Литвинова перебралась за рубеж еще в начале года. Актриса живет во Франции, там у нее квартира в собственности.

Собчак возмущается, что ее начали «травить» после отъезда и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников.