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1 час назад

«Ксения, держись!»: Литвинова выступила в поддержку Собчак

Ирина Лебедева

Ксения Собчак, практически в одночасье покинувшая Россию на фоне уголовного дела, которое возбудили в отношении коммерческого директора ее медиахолдинга Кирилла Суханова, стала жертвой хейтеров. Напомним, Суханова подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

«Ксения, держись!»: Литвинова выступила в поддержку Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На скандальную журналистку обрушился настоящий шторм критики, что оказалось для нее полной неожиданностью. Но есть и голоса в поддержку.

Так, актриса и режиссер Рената Литвинова возмущена скандалом вокруг Собчак. Она публично поддержала Ксению, - пишет ФАН.

«Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: Ксения, сил, держись!» — написала Рената в Телеграм-канале.

Сама Литвинова перебралась за рубеж еще в начале года. Актриса живет во Франции, там у нее квартира в собственности.

Собчак возмущается, что ее начали «травить» после отъезда и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников.

«Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — пишет телеведущая.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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