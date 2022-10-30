Разин озвучил, кто поддерживал его творческую карьеру

Продюсер Андрей Разин сообщил публике, что у него был могущественный покровитель. По словам продюсера, он находился под крылом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева с 11 лет. Разин заявил, что вряд ли смог бы добиться такого успеха без его поддержки.
«Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов группы "Ласковый май"», — уверен продюсер.
Андрей Разин отметил, что благодарен политику, и до сих пор осуществляет уход за могилами его родителей, - информирует ФАН.
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал иск о правах на песни группы в кассационный суд, несмотря на обещание не делать от этого. Об этом РИА Новости сообщил адвокат скончавшегося летом музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.