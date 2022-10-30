В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
41 минуту назад

Разин озвучил, кто поддерживал его творческую карьеру

Ирина Лебедева

Продюсер Андрей Разин сообщил публике, что у него был могущественный покровитель. По словам продюсера, он находился под крылом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева с 11 лет. Разин заявил, что вряд ли смог бы добиться такого успеха без его поддержки.

Разин озвучил, кто поддерживал его творческую карьеру
Фото: ТАССТАСС

«Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов группы "Ласковый май"», — уверен продюсер.

Андрей Разин отметил, что благодарен политику, и до сих пор осуществляет уход за могилами его родителей, - информирует ФАН.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал иск о правах на песни группы в кассационный суд, несмотря на обещание не делать от этого. Об этом РИА Новости сообщил адвокат скончавшегося летом музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Михаил Горбачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители