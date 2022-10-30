Разин озвучил, кто поддерживал его творческую карьеру

Продюсер Андрей Разин сообщил публике, что у него был могущественный покровитель. По словам продюсера, он находился под крылом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева с 11 лет. Разин заявил, что вряд ли смог бы добиться такого успеха без его поддержки.

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«Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов группы "Ласковый май"», — уверен продюсер.

Андрей Разин отметил, что благодарен политику, и до сих пор осуществляет уход за могилами его родителей, - информирует ФАН.