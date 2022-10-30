Эдгард Запашный похвалил Бузову за поездку в Донбасс

«Оля сделала много ошибок на своем пути, но ни одна из них не должна была вызвать ненависть к ней. Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь. Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке — вопросы есть?» — написал Запашный.