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47 минут назад

Эдгард Запашный похвалил Бузову за поездку в Донбасс

Газета.Ru

Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал поездку Ольги Бузовой с гуманитарной помощью в Донецкую Народную Республику. В своем Telegram-канале дрессировщик признался, что всегда считал ее трудолюбивой артисткой.

Эдгард Запашный похвалил Бузову за поездку в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оля сделала много ошибок на своем пути, но ни одна из них не должна была вызвать ненависть к ней. Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь. Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке — вопросы есть?» — написал Запашный.

Ранее в сети появилось видео с Бузовой, разгружающей грузовик с гуманитарной помощью в Донбассе. На кадрах она вышла из внедорожника под аплодисменты окружающих и начала принимать из грузовика коробки, параллельно отвечая на вопросы журналистов.

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