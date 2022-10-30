Эдгард Запашный похвалил Бузову за поездку в Донбасс

Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал поездку Ольги Бузовой с гуманитарной помощью в Донецкую Народную Республику. В своем Telegram-канале дрессировщик признался, что всегда считал ее трудолюбивой артисткой.
«Оля сделала много ошибок на своем пути, но ни одна из них не должна была вызвать ненависть к ней. Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь. Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке — вопросы есть?» — написал Запашный.
Ранее в сети появилось видео с Бузовой, разгружающей грузовик с гуманитарной помощью в Донбассе. На кадрах она вышла из внедорожника под аплодисменты окружающих и начала принимать из грузовика коробки, параллельно отвечая на вопросы журналистов.