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6 минут назад

Внук Пугачевой вышел на связь с поклонниками из Америки

Ирина Лебедева

Как пишут СМИ, старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из России, предположительно, чтобы избежать мобилизации. Сейчас молодой человек живет в квартире своей матери Кристины Орбакайте в Майами, - сообщает ФАН.

Внук Пугачевой вышел на связь с поклонниками из Америки
Фото: ТАССТАСС

Никита некоторое время не выходил на связь в социальных сетях, но сейчас в его микроблоге появился видеоролик с песней. Под аккомпанемент клавишника своей группы Multiverse Ивана Никита исполнил композицию Heroes inside.

«Не позволь жизни ускользнуть, не дай им изменить твой путь. Следуй за новым днем. Мы все храним героев в себе», — таков перевод песни.

Поклонники предполагают, что таким образом Пресняков дал о себе знать. Правда, не исключено, что запись сделана еще до его отъезда, а выложена в интернет только сейчас. Сам Никита закрыл возможность добавлять комментарии к посту.

Внук певицы Аллы Пугачевой — актер Никита Пресняков — пересек границу России пешком. Он покинул страну 24 сентября.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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