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1 час назад

Дочь Заворотнюк обманули при аренде жилья

Ирина Лебедева

Анна, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, пожаловалась на непорядочных арендодателей, обманувших ее при съеме квартиры в Баку. Жилье оказалось дорогим, но для жизни малопригодным.

Дочь Заворотнюк обманули при аренде жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анна со своим молодым человеком были вынуждены искать другую квартиру, но денег им не вернули, - пишет gazeta.ru.

«У нас был переезд сегодня, обманули с первой квартирой, к сожалению, она была отвратная в прямом смысле этого слова и дорогая. Дом монолит, очень красивый с виду, но внутри... Деньги не вернули (сняли на месяц), прожили в ней меньше недели. Но зато сейчас живем в отличной квартире, вчера нашли ее и сегодня переехали», - рассказала девушка в микроблоге.

Заворотнюк-младшая сообщила, что пока будет жить на две страны – в Москве и Баку, поскольку покидать Россию не планирует. Со своим другом она познакомилась во время учебы в Нью-Йорке.

Анастасия уехала в Азербайджан со своим женихом, личность которого она не раскрывает. В 2021 году мужчина сделал Стрюковой предложение, о чем она сообщила подписчикам в соцсетях. Однако дата свадьбы до сих пор не озвучена.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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