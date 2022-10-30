Дочь Заворотнюк обманули при аренде жилья

Анна, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, пожаловалась на непорядочных арендодателей, обманувших ее при съеме квартиры в Баку. Жилье оказалось дорогим, но для жизни малопригодным.
Анна со своим молодым человеком были вынуждены искать другую квартиру, но денег им не вернули, - пишет gazeta.ru.
«У нас был переезд сегодня, обманули с первой квартирой, к сожалению, она была отвратная в прямом смысле этого слова и дорогая. Дом монолит, очень красивый с виду, но внутри... Деньги не вернули (сняли на месяц), прожили в ней меньше недели. Но зато сейчас живем в отличной квартире, вчера нашли ее и сегодня переехали», - рассказала девушка в микроблоге.
Заворотнюк-младшая сообщила, что пока будет жить на две страны – в Москве и Баку, поскольку покидать Россию не планирует. Со своим другом она познакомилась во время учебы в Нью-Йорке.
Анастасия уехала в Азербайджан со своим женихом, личность которого она не раскрывает. В 2021 году мужчина сделал Стрюковой предложение, о чем она сообщила подписчикам в соцсетях. Однако дата свадьбы до сих пор не озвучена.