Дочь Заворотнюк обманули при аренде жилья

«У нас был переезд сегодня, обманули с первой квартирой, к сожалению, она была отвратная в прямом смысле этого слова и дорогая. Дом монолит, очень красивый с виду, но внутри... Деньги не вернули (сняли на месяц), прожили в ней меньше недели. Но зато сейчас живем в отличной квартире, вчера нашли ее и сегодня переехали», - рассказала девушка в микроблоге.