Лоза заявил, что отмечать «чуждый» праздник было ошибкой властей Сеула

«В справочниках говорится, что важной традицией празднования Хэллоуина является запугивание участников праздника. А теперь скажите мне — с какого перепуга в Сеуле вдруг решили отметить абсолютно чуждый восточной традиции кельтский праздник Хэллоуин? Ну сколько можно говорить — не может быть хорошим праздник, заточенный на то, чтобы пугать. Как следствие в центре собралась огромная толпа и затоптала насмерть 150 человек. Всякая нечисть, в честь которой все и затевалось, конечно, порадовалась, но людей все-таки жалко», — пишет Лоза.