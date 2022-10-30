Лоза заявил, что отмечать «чуждый» праздник было ошибкой властей Сеула

Юрий Лоза не остался в стороне от обсуждения трагедии, произошедшей в Южной Корее. Там во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, в которой погибли, получили травмы, пропали без вести сотни людей. Власти Южной Кореи объявили национальный траур.
Лоза в Телеграм-канале написал, что вообще не понимает, для чего на Востоке потребовалось отмечать Хеллоуин.
«В справочниках говорится, что важной традицией празднования Хэллоуина является запугивание участников праздника. А теперь скажите мне — с какого перепуга в Сеуле вдруг решили отметить абсолютно чуждый восточной традиции кельтский праздник Хэллоуин? Ну сколько можно говорить — не может быть хорошим праздник, заточенный на то, чтобы пугать. Как следствие в центре собралась огромная толпа и затоптала насмерть 150 человек. Всякая нечисть, в честь которой все и затевалось, конечно, порадовалась, но людей все-таки жалко», — пишет Лоза.
Ранее поддержавший специальную операцию России на Украине композитор и певец Юрий Лоза объяснил, почему не планирует поездку в Донбасс. Он сделал акцент на своем возрасте. Он отметил, что на фронте будет только мешать.