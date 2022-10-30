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29 минут назад

Продюсер Дзюник высказался об отношении Путина к Пугачевой

Слово и Делоиещё 1

Президент России Владимир Путин продемонстрировал отношение к певице Алле Пугачевой одним поступком. Об этом вспомнил продюсер Леонид Дзюник.

Эксперт напомнил, что Примадонна дружила с последним советским лидером Михаилом Горбачевым и его семьей. Однако с Путиным у артистки не сложились подобные отношения. Глава государства поставил Пугачеву на место, отметил Дзюник.

«Ей в какой-то момент запретили въезд в Кремль на своей машине. Ну, это обидно», — поделился продюсер с порталом PopCornNews.

Напомним, Примадонна приезжала в Россию с детьми в конце лета, но провела на родине лишь около месяца. По данным СМИ, певица улетела в Израиль.

Шоу-бизнес,Видео,Леонид Дзюник,Алла Пугачева,Михаил Горбачев,Владимир Путин,
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