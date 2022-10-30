Продюсер Дзюник высказался об отношении Путина к Пугачевой

Президент России Владимир Путин продемонстрировал отношение к певице Алле Пугачевой одним поступком. Об этом вспомнил продюсер Леонид Дзюник.

Эксперт напомнил, что Примадонна дружила с последним советским лидером Михаилом Горбачевым и его семьей. Однако с Путиным у артистки не сложились подобные отношения. Глава государства поставил Пугачеву на место, отметил Дзюник.

«Ей в какой-то момент запретили въезд в Кремль на своей машине. Ну, это обидно», — поделился продюсер с порталом PopCornNews.