Продюсер Дзюник высказался об отношении Путина к Пугачевой

Президент России Владимир Путин продемонстрировал отношение к певице Алле Пугачевой одним поступком. Об этом вспомнил продюсер Леонид Дзюник.
Эксперт напомнил, что Примадонна дружила с последним советским лидером Михаилом Горбачевым и его семьей. Однако с Путиным у артистки не сложились подобные отношения. Глава государства поставил Пугачеву на место, отметил Дзюник.
«Ей в какой-то момент запретили въезд в Кремль на своей машине. Ну, это обидно», — поделился продюсер с порталом PopCornNews.
Напомним, Примадонна приезжала в Россию с детьми в конце лета, но провела на родине лишь около месяца. По данным СМИ, певица улетела в Израиль.