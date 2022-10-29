Эдгард Запашный прокомментировал поездку Бузовой в Донецк

Народный артист России Эдгард Запашный всегда с уважением относился к Ольге Бузовой. Он высоко ценил ее трудолюбие и стойкость, даже если и не был особенным поклонником ее творчества.
Накануне поющая телеведущая Ольга Бузова приняла участие в гуманитарной акции по доставке помощи Донецкой Народной Республике. На этот поступок звезды знаменитый дрессировщик отреагировал, опубликовав пост в Телеграм-канале.
Он сравнил ее при этом с другими известными представительницами шоу-бизнеса.
«Каждый раз, когда меня просили дать оценку Ольги Бузовой, я говорил, что она по-настоящему трудолюбивая и целеустремленная!
Оля сделала много ошибок на своем пути, но ни одна из них не должна была вызвать ненависть к ней.
Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь.
Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке - есть вопросы?» - заявил Запашный.
В сети опубликовано видео, на котором певица и телеведущая Ольга Бузова разгружает грузовик с гуманитарной помощью в Донецкой народной республике, сообщает "Московский Комсомолец".
На кадрах показано прибытие Бузовой в зону, в которой объявлено военное положение: она вышла из внедорожника под аплодисменты собравшихся и принялась помогать разгружать грузовик с гуманитарной помощью. По словам Бузовой, в будущем в Донбассе планируется открытие досуговых центров для детей.