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9 минут назад

Эдгард Запашный прокомментировал поездку Бузовой в Донецк

Ирина Лебедева

Народный артист России Эдгард Запашный всегда с уважением относился к Ольге Бузовой. Он высоко ценил ее трудолюбие и стойкость, даже если и не был особенным поклонником ее творчества.

Эдгард Запашный прокомментировал поездку Бузовой в Донецк
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Накануне поющая телеведущая Ольга Бузова приняла участие в гуманитарной акции по доставке помощи Донецкой Народной Республике. На этот поступок звезды знаменитый дрессировщик отреагировал, опубликовав пост в Телеграм-канале.

Он сравнил ее при этом с другими известными представительницами шоу-бизнеса.

«Каждый раз, когда меня просили дать оценку Ольги Бузовой, я говорил, что она по-настоящему трудолюбивая и целеустремленная!

Оля сделала много ошибок на своем пути, но ни одна из них не должна была вызвать ненависть к ней.

Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь.

Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке - есть вопросы?» - заявил Запашный.

В сети опубликовано видео, на котором певица и телеведущая Ольга Бузова разгружает грузовик с гуманитарной помощью в Донецкой народной республике, сообщает "Московский Комсомолец".

На кадрах показано прибытие Бузовой в зону, в которой объявлено военное положение: она вышла из внедорожника под аплодисменты собравшихся и принялась помогать разгружать грузовик с гуманитарной помощью. По словам Бузовой, в будущем в Донбассе планируется открытие досуговых центров для детей.

Шоу-бизнес,Эдгард Запашный,
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