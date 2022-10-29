Эдгард Запашный прокомментировал поездку Бузовой в Донецк

Народный артист России Эдгард Запашный всегда с уважением относился к Ольге Бузовой. Он высоко ценил ее трудолюбие и стойкость, даже если и не был особенным поклонником ее творчества.

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Накануне поющая телеведущая Ольга Бузова приняла участие в гуманитарной акции по доставке помощи Донецкой Народной Республике. На этот поступок звезды знаменитый дрессировщик отреагировал, опубликовав пост в Телеграм-канале.

Он сравнил ее при этом с другими известными представительницами шоу-бизнеса.

«Каждый раз, когда меня просили дать оценку Ольги Бузовой, я говорил, что она по-настоящему трудолюбивая и целеустремленная!

Оля сделала много ошибок на своем пути, но ни одна из них не должна была вызвать ненависть к ней.

Сегодня Оля приехала в ДНР и привезла гуманитарную помощь.

Собчак в Литве, Хаматова в Латвии, Пугачева в Израиле, Бузова в Донецке - есть вопросы?» - заявил Запашный.

В сети опубликовано видео, на котором певица и телеведущая Ольга Бузова разгружает грузовик с гуманитарной помощью в Донецкой народной республике, сообщает "Московский Комсомолец".