Уехавшему из России внуку Пугачевой в театре нашли замену

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Молодой актер поставил руководство Губернского театра в очень сложное положение - в постановке спектакля «Безымянная звезда», очередной показ которого пройдет уже на следующей неделе, Пресняков-младший должен был сыграть Учителя. Это постановка режиссера Александра Созонова, в основе которой пьеса Михаила Себастьяна, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Пришлось срочно искать ему замену. Предполагается, что вместо Преснякова на сцену выйдет 40-летний актер Антон Соколов.

«Роль Мирою со дня премьеры по очереди играли два актера: Никита Пресняков и Антон Соколов. В ноябре оба спектакля играет Антон Соколов», – рассказали в Губернском театре.

40-летний Антон Соколов – актер театра и кино. Окончил ВГИК, играл в спектаклях Детского музыкального театра юного актера. С 2013 года состоит в труппе Губернского театра.