Уехавшему из России внуку Пугачевой в театре нашли замену

Никита Пресняков, 31-летний внук Аллы Пугачевой уехал из России в США, предположительно, испугавшись возможной мобилизации.
Молодой актер поставил руководство Губернского театра в очень сложное положение - в постановке спектакля «Безымянная звезда», очередной показ которого пройдет уже на следующей неделе, Пресняков-младший должен был сыграть Учителя. Это постановка режиссера Александра Созонова, в основе которой пьеса Михаила Себастьяна, - рассказывает «Комсомольская Правда».
Пришлось срочно искать ему замену. Предполагается, что вместо Преснякова на сцену выйдет 40-летний актер Антон Соколов.
«Роль Мирою со дня премьеры по очереди играли два актера: Никита Пресняков и Антон Соколов. В ноябре оба спектакля играет Антон Соколов», – рассказали в Губернском театре.
40-летний Антон Соколов – актер театра и кино. Окончил ВГИК, играл в спектаклях Детского музыкального театра юного актера. С 2013 года состоит в труппе Губернского театра.
Стоит отметить тот факт, что Пресняков-младший неоднократно заявлял, что по душе ему ближе США. Он называл граждан Америки гораздо более приветливыми и доброжелательными. С 2004 по 2009 год он учился в Нью-Йоркской киноакадемии.