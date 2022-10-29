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1 час назад

Оскар Кучера назвал катастрофой «феномен Милохина»

Слово и Дело

Актер Оскар Кучера назвал современных российских блогеров верхом бескультурья и сообщил о необходимости цензуры.

Оскар Кучера назвал катастрофой «феномен Милохина»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Отвечая журналистам на вопрос, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» заявил о необходимости цензуры в России. Он отметил, что современный мир сильно отличается от того, что было раньше. В пример он привел блогеров вроде Дани Милохина, которых считает безграмотными и бескультурными.

«Мы распоясались настолько, что перестали видеть берега, а в творчестве берега тоже необходимо видеть. Я считаю феномен Милохина и компании катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности», — цитирует актера издание «Народные Новости».

При этом он заявил, что против отмены звезд, которые улетели из России за границу и начали «говорить гадости» про родную страну, а также призвал рассматривать каждый подобный случай отдельно.

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