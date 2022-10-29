Оскар Кучера назвал катастрофой «феномен Милохина»

Отвечая журналистам на вопрос, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» заявил о необходимости цензуры в России. Он отметил, что современный мир сильно отличается от того, что было раньше. В пример он привел блогеров вроде Дани Милохина, которых считает безграмотными и бескультурными.