Оскар Кучера назвал катастрофой «феномен Милохина»

Актер Оскар Кучера назвал современных российских блогеров верхом бескультурья и сообщил о необходимости цензуры.
Отвечая журналистам на вопрос, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» заявил о необходимости цензуры в России. Он отметил, что современный мир сильно отличается от того, что было раньше. В пример он привел блогеров вроде Дани Милохина, которых считает безграмотными и бескультурными.
«Мы распоясались настолько, что перестали видеть берега, а в творчестве берега тоже необходимо видеть. Я считаю феномен Милохина и компании катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности», — цитирует актера издание «Народные Новости».
При этом он заявил, что против отмены звезд, которые улетели из России за границу и начали «говорить гадости» про родную страну, а также призвал рассматривать каждый подобный случай отдельно.