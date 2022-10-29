В Минкультуры РФ опровергли слухи о лишении уехавших звезд званий

В Министерстве культуры Российской Федерации опровергли слухи о разработке законопроекта о лишении всех званий известных артистов, покинувших Россию. Подобные слухи в последнее время появились в СМИ и социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет nterfax-russia, речи о подобном документе даже не идет.

«Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее в ряде Телеграм-каналов появилась информация, что народную артистку СССР) Аллу Пугачеву, телеведущего Максима Галкина* , а также некоторых других представителей шоу-бизнеса, покинувших страну после начала СВО, хотят лишить всех званий.