Стаса Михайлова обвинили в пренебрежительном отношении

«Я и не дружил никогда с Михайловым. Мы много раз пересекались, но первый, самый запоминающийся произошел у Малахова, еще когда я начинал. Меня пригласили, чтобы показать, какой талантливый парень спел его песню. Я думаю: «Ну, раз меня посадили, то мне тоже что-то надо сказать». Только какую-то речь захотел произнести, как он: «Ты вообще сиди там и молчи». Это потом все вырезали из эфира», — поделился Сумишевский.