Стаса Михайлова обвинили в пренебрежительном отношении

Знаменитый своими каверами на звездные хиты Ярослав Сумишевский рассказал, что Стас Михайлов проявил к нему пренебрежительное отношение.
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу MUZLOFT. По словам Сумишевского, однажды его позвали на съемки в передачу Андрея Малахова, где было много его коллег по сцене. Приглашенные гости сидели за круглым столом и делились личными историями становления на российской эстраде.
Молодой артист хотел поделиться своей историей, но сидящий рядом Стас Михайлов прервал его в грубой форме, посоветовав «не высовываться и помолчать».
«Я и не дружил никогда с Михайловым. Мы много раз пересекались, но первый, самый запоминающийся произошел у Малахова, еще когда я начинал. Меня пригласили, чтобы показать, какой талантливый парень спел его песню. Я думаю: «Ну, раз меня посадили, то мне тоже что-то надо сказать». Только какую-то речь захотел произнести, как он: «Ты вообще сиди там и молчи». Это потом все вырезали из эфира», — поделился Сумишевский.