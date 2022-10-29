В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

Певец Ярослав Сумишевский обвинил Стаса Михайлова в пренебрежительном отношении

Газета.Ru

Знаменитый своими каверами на звездные хиты Ярослав Сумишевский рассказал, что Стас Михайлов проявил к нему пренебрежительное отношение.

Стаса Михайлова обвинили в пренебрежительном отношении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу MUZLOFT. По словам Сумишевского, однажды его позвали на съемки в передачу Андрея Малахова, где было много его коллег по сцене. Приглашенные гости сидели за круглым столом и делились личными историями становления на российской эстраде.

Молодой артист хотел поделиться своей историей, но сидящий рядом Стас Михайлов прервал его в грубой форме, посоветовав «не высовываться и помолчать».

«Я и не дружил никогда с Михайловым. Мы много раз пересекались, но первый, самый запоминающийся произошел у Малахова, еще когда я начинал. Меня пригласили, чтобы показать, какой талантливый парень спел его песню. Я думаю: «Ну, раз меня посадили, то мне тоже что-то надо сказать». Только какую-то речь захотел произнести, как он: «Ты вообще сиди там и молчи». Это потом все вырезали из эфира», — поделился Сумишевский.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители