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43 минуты назад

«Обидно и жалко»: отец порассуждал о карьере Нюши

Ирина Лебедева

Поклонники обратили внимание, что певица Нюша совсем перестала выступать. Звезда забросила творчество и посвятила себя семье после рождения второго ребенка.

«Обидно и жалко»: отец порассуждал о карьере Нюши
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Этот факт очень расстраивает отца молодой артистки, Владимира Шурочкина. Бывший участник группы «Ласковый май» сам продюсировал дочь еще с ее подросткового возраста. Он – автор хитов, сделавших ее известной публике.

Владимир в разговоре с журналистами АИФ посетовал, что очень переживает за будущее дочери. Ведь артистке необходимо постоянно напоминать о себе, иначе популярность сойдет на нет.

«Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено». Если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить. Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет», - расстраивается Владимир.

Нюша с супругом сейчас живут на две страны – в Объединенных Эмиратах и в России. Пара воспитывает двоих детей Серафиму-Симбу и Саффрона.

Шоу-бизнес,Владимир Шурочкин,
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