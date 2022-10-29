Ани Лорак засветилась на концерте в Москве

«Нашей дружбе больше десяти лет. И каждый раз я поражаюсь твоим талантом, трудолюбием, артистизмом. Вчера была еще одна твоя творческая победа — шоу «Я не боюсь!» Дорогой мой друг, летай высоко, иди гордо по жизни, сияй. Нам всем нужен свет любви и музыки. Ты достоин самого лучшего. Люблю», — написала Лорак.