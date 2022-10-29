Ани Лорак засветилась на концерте в Москве

Певица Ани Лорак побывала на шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь» в московском Crocus City Hall. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Нашей дружбе больше десяти лет. И каждый раз я поражаюсь твоим талантом, трудолюбием, артистизмом. Вчера была еще одна твоя творческая победа — шоу «Я не боюсь!» Дорогой мой друг, летай высоко, иди гордо по жизни, сияй. Нам всем нужен свет любви и музыки. Ты достоин самого лучшего. Люблю», — написала Лорак.
Ранее Лорак впервые с 24 февраля выложила песню на русском языке «Лабиринт». По словам певицы, творчество всегда спасало ее в самые трудные периоды жизни.