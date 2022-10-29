В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
21 минуту назад

Ани Лорак пришла на концерт Сергея Лазарева в Москве

Газета.Ru

Певица Ани Лорак побывала на шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь» в московском Crocus City Hall. Об этом она сообщила в соцсетях.

Ани Лорак засветилась на концерте в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нашей дружбе больше десяти лет. И каждый раз я поражаюсь твоим талантом, трудолюбием, артистизмом. Вчера была еще одна твоя творческая победа — шоу «Я не боюсь!» Дорогой мой друг, летай высоко, иди гордо по жизни, сияй. Нам всем нужен свет любви и музыки. Ты достоин самого лучшего. Люблю», — написала Лорак.

anilorak/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Лорак впервые с 24 февраля выложила песню на русском языке «Лабиринт». По словам певицы, творчество всегда спасало ее в самые трудные периоды жизни.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители