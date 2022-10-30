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56 минут назад

«Выносил мозг»: отец Нюши раскрыл причину расставания дочери с Кридом

Вечерняя Москваиещё 1

Отец певицы Нюши (Анны Шурочкиной) Владимир Шурочкин раскрыл, почему артистка рассталась с рэпером Егором Кридом. Он заявил, что роман был красив только на публике, но на самом деле отношения были больными.

«Выносил мозг»: отец Нюши раскрыл причину расставания дочери с Кридом
Фото: Youtube / FAMETIME TVYoutube / FAMETIME TV

Встречаться знаменитости начали в 2014 году. На тот момент певице было 23 года, Криду — 19 лет. Они оба бы молодые и со взрывным характером. Артист был капризным молодым человеком и, по словам Шурочкина, ужасно вел себя с возлюбленной.

— Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор как вампир выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо, — рассказал отец Нюши в беседе с Aif.ru.

При этом он отметил, что не подозревал певца в меркантильности. Если его дочери было хорошо с Кридом, то мнение окружающих для них не должно было быть помехой. Вместе с тем Шурочкин считает, что когда в паре два творческих человека, это всегда трудно.

— Егор — безусловно, талантливый хороший парень. Он состоялся как артист. Но я не одобрял его отношений с моей дочерью. И Аня тоже постепенно поняла, что у них ничего не могло быть, — заключил родитель звезды.

Не так давно Нюша родила второго ребенка и забросила концертную деятельность. Владимир Шурочкин уверен, что таким образом она может загубить свою карьеру.

Шоу-бизнес,Владимир Шурочкин,Крид,
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