Умерла мама Тамары Гвердцители

В семью знаменитой певицы Тамары Гвердцители пришло большое горе. В возрасте восьмидесяти трех лет скончалась ее мама Инна Кофман.
Все, кто хорошо знает эту семью, подтверждают, что исполнительница на протяжении всей жизни была очень близка с родительница.
Кстати, именно Инна Кофман когда-то давным-давно отвела маленькую Тамару в музыкальную школу при Тбилисской консерватории, что и стало прологом будущих успехов певицы.
На этом фоне не исключено, что обширные гастрольные планы Тамары Гвердцители претерпят определенные изменения.
Певица уже сообщила родственникам и коллегам о том, что в ближайшее время не сможет появляться ни на сцене, ни на публике.