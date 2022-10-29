Умерла мама Тамары Гвердцители

В семью знаменитой певицы Тамары Гвердцители пришло большое горе. В возрасте восьмидесяти трех лет скончалась ее мама Инна Кофман.

Фото: Inc-News Inc-News

Все, кто хорошо знает эту семью, подтверждают, что исполнительница на протяжении всей жизни была очень близка с родительница.

Кстати, именно Инна Кофман когда-то давным-давно отвела маленькую Тамару в музыкальную школу при Тбилисской консерватории, что и стало прологом будущих успехов певицы.

На этом фоне не исключено, что обширные гастрольные планы Тамары Гвердцители претерпят определенные изменения.