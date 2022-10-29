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34 минуты назад

Умерла мама Тамары Гвердцители

Inc-News

В семью знаменитой певицы Тамары Гвердцители пришло большое горе. В возрасте восьмидесяти трех лет скончалась ее мама Инна Кофман.

Умерла мама Тамары Гвердцители
Фото: Inc-NewsInc-News

Все, кто хорошо знает эту семью, подтверждают, что исполнительница на протяжении всей жизни была очень близка с родительница.

Кстати, именно Инна Кофман когда-то давным-давно отвела маленькую Тамару в музыкальную школу при Тбилисской консерватории, что и стало прологом будущих успехов певицы.

На этом фоне не исключено, что обширные гастрольные планы Тамары Гвердцители претерпят определенные изменения.

Певица уже сообщила родственникам и коллегам о том, что в ближайшее время не сможет появляться ни на сцене, ни на публике.

Шоу-бизнес,Тамара Гвердцители,
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