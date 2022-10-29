Газманов заявил об «удивительной ситуации» с квартирой в ЕС

Многие представители российского шоу-бизнеса ранее обзаводились жильем в курортной Юрмале. В свое время это считалось престижным и удобным, в теплый сезон там собиралось немало артистов. Кто-то приобрел дом, кто-то квартиру.

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Ситуация изменилась, и собственники, не успевшие быстро продать свои апартаменты, теперь оказались в незавидном положении. Среди них – Олег Газманов. Въезд в прибалтийскую страну ему закрыли, его жилье невозможно ни сдать, ни продать. А средства на содержание квадратных метров приходится переводить постоянно.

Об этом певец рассказал порталу prozvezd.

«Я плачу деньги исправно – налоги, коммуналку, но туда не езжу. Конечно, сложилась удивительная ситуация. Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги ее никто не хочет смотреть», - пожаловался Газманов.

Более того, даже свои вещи вывезти в Москву у него нет возможности.