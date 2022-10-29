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15 минут назад

Газманов пожаловался на «удивительную ситуацию» с квартирой в Латвии

Ирина Лебедева

Многие представители российского шоу-бизнеса ранее обзаводились жильем в курортной Юрмале. В свое время это считалось престижным и удобным, в теплый сезон там собиралось немало артистов. Кто-то приобрел дом, кто-то квартиру.

Газманов заявил об «удивительной ситуации» с квартирой в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация изменилась, и собственники, не успевшие быстро продать свои апартаменты, теперь оказались в незавидном положении. Среди них – Олег Газманов. Въезд в прибалтийскую страну ему закрыли, его жилье невозможно ни сдать, ни продать. А средства на содержание квадратных метров приходится переводить постоянно.

Об этом певец рассказал порталу prozvezd.

«Я плачу деньги исправно – налоги, коммуналку, но туда не езжу. Конечно, сложилась удивительная ситуация. Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги ее никто не хочет смотреть», - пожаловался Газманов.

Более того, даже свои вещи вывезти в Москву у него нет возможности.

Газманов вместе с Иосифом Кобзоном и Валерией попали в черный список Министерства иностранных дел Латвии в июле 2014 года. Им запретили въезд на территорию страны. Свое решение латвийские власти объяснили позицией артистов по вопросу Крыма.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Иосиф Кобзон,
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